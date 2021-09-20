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قريبًا.. الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ مجانًا على منصات "هنداوي"

09:04 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
قريبًا.. الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ مجانًا على منصات "هنداوي"

أعمال نجيب محفوظ

(مصراوي):

أعلنت مؤسسة هنداوي تعاقدها مع أسرة الأديب العالمي نجيب محفوظ، لنشر أعماله الكاملة عبر منصاتها الإلكترونية مجانًا، وستُتيح المؤسسة أعماله من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة وكل ما أُنتج العامَ القادم؛ لتكون في يد القارئ العربي عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق "هنداوي كتب".

ويأتي هذا التعاقد -وفقًا لبيان إعلامي- انطلاقًا من رؤية مؤسسة هنداوي ورسالتها التنويرية في تحقيق الريادة في إثراء المعرفة وإتاحتها للناطقين باللغة العربية في كل أنحاء العالم.

يأتي هذا التعاقد استكمالًا لنشر أعمال العديد من كبار المفكرين والأدباء، أمثال: طه حسين، ويوسف إدريس، وزكي نجيب محمود، وفؤاد زكريا، وحسن حنفي، وعبدالغفار مكاوي، وغيرهم.

وتأمل مؤسسة هنداوي أن تعكس إصداراتُها دائمًا تطلعاتِ القارئ العربي من أجل إثراء العقل، وقدح الذهن، وإشعال الفكر، بأفضل محتوًى عربيٍّ وعالمي، تأتيكم به عبر منصاتها الإلكترونية.

نجيب محفوظ مؤسسة هنداوي منصات هنداوي أعمال نجيب محفوظ

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