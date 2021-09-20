انخفاض تدريجي من هذا اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

(مصراوي):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من الثلاثاء 21 سبتمبر، وحتى الخميس 23 من الشهر ذاته، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبي سيناء والبلاد، ويكون الطقس ليلًا معتدل على الأنحاء كافة.

وخلال الـ48 ساعة المقبلة، تنشط الرياح بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

واعتبارًا من الخميس، يتوقع الخبراء انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، ليسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلًا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على باقي الأنحاء.

وأضاف الخبراء أنّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة مساء الخميس على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 21 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 22 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 23 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

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