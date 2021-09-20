الرقابة الإدارية: انتهاء فعاليات الدورة السابعة من برنامج تعزيز القدرات القيادية

كتب- أحمد جمعة:

اختتمت فعاليات الدورة السابعة من برنامج تعزيز القدرات القيادية للمتميزين بالدولة بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور اللواء أ.ح/ حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب رئيس الهيئة وقيادات الهيئة وأعضاء الدورة، حيث تم تنفيذ البرنامج في ضوء اهتمام الدولة بتأهيل وتمكين العناصر المتميزة بالدولة، وشارك بالبرنامج 27 متدربًا من الكوادر المتميزة بالقطاع الخاص والجهاز الإدارى للدولة والذين تم انتقائهم بعناية.

وفي كلمته التي ألقاها في مراسم حفل الختام، أشار الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن هذا البرنامج تم إعداده بهدف اختيار كوادر متميزة تكون نواة لبناء جهاز إداري قوي ومتطور، يعلي قيم النزاهة والشفافية واحترام القانون، لتحسين درجة رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم من الدولة، كما وجّه الشكر لكل من ساهم في نجاح البرنامج خاصة من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وتضمن برنامج الدورة التعريف بالرؤى المتعلقة بالشأن العام وسياسات الدولة والتحديات التي تواجهها، المشروعات القومية ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030، آليات منع ومكافحة الفساد والتشريعات المستحدثة في هذا المجال واستعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وجهود الدولة في تنفيذها، البنية المعلوماتية للدولة المصرية ودورها في اتخاذ القرار، الجهاز الإداري للدولة وتحديات التطوير، الموازنة العامة والسياسة المالية للدولة، كما تضمن برنامج الدورة ورشة عمل للحضور حول رؤيتهم تجاه القضايا المختلفة بالدولة.

وفي نهاية الحفل قام الوزير رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج للحاضرين، كما قام بعض المتدربين بإلقاء بعض الكلمات حول انطباعاتهم عن البرنامج، وقدموا الشكر والامتنان لهيئة الرقابة الإدارية لما شهدوه من اهتمام بتنفيذ البرنامج على النحو الذي أثقل معلوماتهم حول العديد من القضايا المتعلقة بالدولة وكيفية مواجهتها، وطلبهم المشاركة في الفعاليات المستقبلية التي تعقد في هذا المجال.