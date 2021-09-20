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قبل المدارس.. الصحة: 5 نصائح ضرورية للحماية من فيروس كورونا

07:43 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
قبل المدارس.. الصحة: 5 نصائح ضرورية للحماية من فيروس كورونا

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(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي، لوزارة الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، 5 نصائح يجب على أولياء الأمور اتباعها بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

1- غسل أيديهم بالماء والصابون بشكل مستمر وطوال اليوم

2- تطهير الأيدي باستمرار بالمطهرات الطبية

3- اعطائهم الطعام الخاص بهم مغلف ومحفوظ بشكل جيد

4- تفادي الزحام والالتزام بالإجراءات الاحترازية

5- عدم مشاركة الأدوات المدرسية والشخصية مع الزملاء

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