قبل المدارس.. الصحة: 5 نصائح ضرورية للحماية من فيروس كورونا
(مصراوي):
نشر الحساب الرسمي، لوزارة الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، 5 نصائح يجب على أولياء الأمور اتباعها بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
1- غسل أيديهم بالماء والصابون بشكل مستمر وطوال اليوم
2- تطهير الأيدي باستمرار بالمطهرات الطبية
3- اعطائهم الطعام الخاص بهم مغلف ومحفوظ بشكل جيد
4- تفادي الزحام والالتزام بالإجراءات الاحترازية
5- عدم مشاركة الأدوات المدرسية والشخصية مع الزملاء
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