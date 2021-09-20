سلطة الطيران المدني تستضيف مجموعة من الدورات التدريبية

كتب- محمد عبيد:

افتتح الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، سلسلة الدورات التدريبية التي تستضيفها السلطة، وتأتي الدورة الأولى تحت عنوان مخاطر النقل الجوي وتستمر هذه الدورات على مدار 3 أشهر من خلال الحضور أو تقنية "فيديوكونفرس"، وبمشاركة 45 من العاملين بقطاع الطيران من مصر وعدد من الدول العربية، ويتم تقديم الدورة الثانية في أكتوبر المقبل تحت عنوان الإدارة الاستيراتيجية للنقل الجوي، والدورة الثالثة في ديسمبر بعنوان تحالف الشركات والمشاركه بالرمز.

وأكد رئيس سلطة الطيران المدني أن الدورات تهدف لدعم التواصل، وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المتزايدة، التي يواجهها النقل الجوي وتقديم الحلول التي يمكن أن تساهم في مزيد من التعاون المثمر داخل الوطن العربي، والاستفادة من الخبراء لدى جميع الأطراف، وضرورة التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الاستفادة القصوى لقطاع الطيران المدني على مستوى الوطن العربي.

وأضاف نوير حرص وزارة الطيران المدني على توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع الأشقاء العرب، لبناء مستقبل أفضل لصناعة الطيران قائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا.

من جانبه وجه خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة الشكر على استضافة فعاليات هذه الدورات، متمنيًا للمتدربين تحقيق الهدف من هذه الدورات.