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السيسي يؤكد أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض انبعاثات الكربون

07:26 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
السيسي يؤكد أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض انبعاثات الكربون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عبر فيديوكونفرانس في اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشارك لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الاجتماع الهام جاءت في ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولي، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات، تنفيذًا لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخرًا مناطق شتي حول العالم من حرائق غابات واسعة النطاق، والتي أكدت أن تغير المناخ، بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الأمم المتحدة بوريس جونسون بريطانيا

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