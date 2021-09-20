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استمرار فتح معبر رفح البري من الجانبين للعبور وإدخال المساعدات لغزة

06:28 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
استمرار فتح معبر رفح البري من الجانبين للعبور وإدخال المساعدات لغزة

معبر رفح البري

(أ ش أ):

واصلت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، فتح معبر رفح البري من الجانبين، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، استمرار فتح المعبر اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، علاوة على إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأكدت المصادر استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

ويذكر أيضًا أنه يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقًا للحاجة) بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية، طبقًا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

هذا المحتوى من

Asha
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