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غدا.. مصر للطيران تسير 67 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

04:45 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 67 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 67 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 8 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٤٩ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، تورنتو، الخرطوم، الكويت، نجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارنكا، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، دبي، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، برلين، فيينا، ميونيخ، عمَان)، و١٣ رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

شركة مصر للطيران عودة حركة الطيران المطارات المصرية فيروس كورونا

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