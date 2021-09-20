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رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا لإنشاء مركز لتصنيع السيارات شرق بورسعيد

04:44 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا لإنشاء مركز لتصنيع السيارات شرق بورسعيد

مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض مقترح إنشاء مركز لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، في إطار استراتيجية الدولة لصناعة السيارات.

جاء ذلك في حضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة إيمان رفعت، مُمثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في البنية التحتية في شرق بورسعيد، جعلتها من أكثر المناطق الجاذبة، مشيرًا إلى ضرورة صياغة آليات محددة لتحفيز صناعة السيارات في المنطقة، عبر منح ميزات تفضيلية للاستثمارات القائمة بها؛ لتوطين الصناعات فيها بشكل عام.

ووجّه مدبولي بالتنسيق مع شركات تصنيع السيارات العالمية؛ بهدف توطين هذه الصناعة المهمة في مصر، وهو ما يسهم في توفير السيارات للسوق المحلية، وكذا التصدير للدول الإفريقية.

وشهد الاجتماع استعراض ملامح مجمع صيانة السيارات شرق بورسعيد؛ حيث يقع بالقرب من المواني البحرية الحالية، ويتوافر به خدمات الدعم المركزية للوظائف الإدارية والفنية المشتركة، كما أنه مدعوم بالبنية التحتية لنقل الخامات والأشخاص، وما يتم إنتاجه من مركبات.

وتم عرض أنواع الصناعات المغذية للسيارات والخدمات المتوقع وجودها في المنطقة، حيث إنه من المتوقع أن توجد بالمنطقة شركات متخصصة في تجميع الأجزاء المختلفة من السيارة، مثل: تجميع المقاعد، ومكونات هيكل السيارات، والإطارات والعجلات.. وغيرها، وكذا سيتم تخصيص نقاط تجارية لموردي منتجات: البطاريات، والإطارات، وزجاج السيارات، ومرشحات الهواء والزيت.. وغيرها من المنتجات.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مركز لتصنيع السيارات بورسعيد

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