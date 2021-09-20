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تفاصيل لقاءات البابا تواضروس سفيرين وقنصلين جددًا

04:25 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، السفير طارق الوسيمي، وذلك قبل سفره لتسلم عمله سفيرًا لمصر في العاصمة البوليفية لاباز. بحسب بيان صحفي.

كما استقبل قداسته السفير حداد الجوهري سفيرنا الجديد في غينيا الاستوائية، والسفيرة هايدي سري، قنصل مصر الجديد في مارسيليا وجنوب فرنسا، والسفيرة هويدا عصام القنصل العام الجديد في نيويورك، قبل توجههم إلى مقار عملهم بالدول التي تم تعيينهم للعمل بها.

دار حوار خلال اللقاء حول الدور الذي تقوم به الكنائس القبطية في هذه البلاد، كما تناول الحديث موضوع اهتمام الدولة بمشروع مسار العائلة المقدسة. وتمنى لهم قداسة البابا التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة.

لقاءات البابا تواضروس البابا تواضروس طارق الوسيمي السفير حداد الجوهري

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