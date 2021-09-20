وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول للكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة - فيديو

كتب- محمد سامي:

نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، عبر موقع "يتوتيوب"، اليوم الإثنين، الفيديو الخاص بتفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بالكلية الحربية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة علميًّا وبدنيًّا ونفسيًّا لنيل شرف الانضمام إلى الكليات والمعاهد العسكرية.

وقال بيان رسمي إن القائد العام تابَعَ نتائج الموقف الحالي لاختبارات القبول للكليات والمعاهد العسكرية 2021 عن طريق مدير الكلية الحربية، واطَّلعَ عن طريق الفيديو كونفرانس على مراحل سحب واستلام الملفات ومنظومة العمل بالقومسيون الطبي وموقف الاختبار الرياضي وقفزة الثقة.

وقام القائد العام بالمرور على دورة العمل داخل مكتب التنسيق وناقش عددًا من الطلبة المتقدمين في أسلوب الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، وأثنى على المستوى المتميز للمتقدمين، وما تحصلوا عليه من نتائج في ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي تؤهلهم لأن يكونوا شريانًا جديدًا ينبض داخل القوات المسلحة.

وتفقد الفريق أول محمد زكي لجان القومسيون الطبي وما تضمنته من عيادات طبية، والذي ينفذ بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة، وفقًا لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع مواصفات طالب الكليات والمعاهد العسكرية، وقام بالمرور على اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية؛ لانتقاء أفضل العناصر بناءً على المعايير القياسية المقررة للالتحاق.

وتناول القائد العام للقوات المسلحة، في ختام الجولة التفقدية، وجبة الغداء مع طلبة الكلية الحربية، موجهًا الشكر إلى القائمين والمشرفين على الكلية الحربية ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكل الطلبة، وحضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة .