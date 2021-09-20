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الكنيسة الأسقفية تستضيف اجتماع الأمانة لمجلس كنائس مصر

02:49 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

استضافت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اجتماع لجنة الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، حيث كان في استقبال أعضاء اللجنة الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والقس يشوع يعقوب الأمين العام المشارك بالمجلس عن الكنيسة الأسقفية.

ناقشت اللجنة مشاركة مجلس كنائس مصر فى المؤتمر العالمى لمرور 2000 سنة لقيامة المسيح والذى سيقام فى الأنافورة، بالإضافة لبحث ومناقشة تفاصيل مؤتمر لجنة الرعاة والكهنة ومؤتمر لجنة المرأة.

وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس الأساقفة القمص بيشوى حلمى الأمين العام المشارك بمجلس كنائس مصر من الكنيسة الأرثوذكسية لإطلاعه على أنشطة اللجنة.

حضر اللقاء كلًا من الأرشمندريت دامسكينوس الأزرعى الأمين العام لمجلس كنائس مصر والقمص بيشوي حلمي الأمين العام المشارك للكنيسة الأرثوذكسية والأب بولس جرس الأمين العام المشارك للكنيسة الكاثوليكية.

الجدير بالذكر إن مجلس كنائس مصر تأسس سنة 2013 ويضم فى عضويته الكنيسة الأسقفية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة القبطية الكاثوليكية حيث يسعى المجلس لزيادة التعاون والمحبة بين الكنائس دون التدخل في معتقدات كل طائفة، وينظم مؤتمرات تجمع شباب الكنائس عبر لجانه المختلفة.

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مجلس كنائس مصر الكاتدرائية الدكتور سامى فوزي

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