وزير الشباب والرياضة: بناء الدولة ومؤسساتها واجب ديني ووطني

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مستوى الأئمة أصبح متقدمًا مما يدعو للفخر، مشيرًا إلى أن هذا الوعي يزداد يومًا بعد يوم، نظرا للاهتمام البالغ من الدكتور محمد مختار جمعة وحرصه الدائم على تدريبهم وتأهيلهم.

وأضاف خلال ندوة "بناء الوعي" التي عقدت صباح الاثنين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة، بمدينة السادس من أكتوبر، أن وزير الأوقاف سريع العمل، وسريع الإيقاع في مواكبة فكر الدولة وفي الاستراتيجيات التي تتبناها.

ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة بدأت منذ فترة في بناء الوعي بالقضايا المهمة ومنها التعصب الكروي، مشيرا إلى أن بناء الوعي من أهم القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائما ما يركز عليها.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على نشر مبادرة الوعي من خلال تحسين وتنمية الوعي العلمي، وتطوير وتعزيز المشاركة الوطنية في المسابقات المحلية وتوفير الخدمات الشبابية.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تعمل مع الأوقاف من خلال قوافل الأئمة والواعظات التوعوية بمراكز الشباب لنشر الفكر المستنير، وتلقى كل الدعم من الدكتور محمد مختار جمعة، فضلا عن الاستعانة بمؤلفات الوزارة لنشر الوعي.

ولفت إلى أن أهداف الحملة، نشر الوعي بين طوائف المجتمع، وإبراز إنجازات الدولة، والتركيز على بيان مخاطر التطرف وأثره على الدولة والتعاون والتنسيق بين المؤسسات، مشيرا إلى أن بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها مطلب ديني ووطني.