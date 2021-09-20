Masrawy logo white

"طالب رقمي".. "اتصالات الشيوخ" تشيد بمبادرة "التعليم العالي" لاستغلال التكنولوجيا الحديثة في التعليم

02:39 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
"طالب رقمي".. "اتصالات الشيوخ" تشيد بمبادرة "التعليم العالي" لاستغلال التكنولوجيا الحديثة في التعليم

النائب حسانين توفيق

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، بأهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "طالب رقمي"، مشيرا إلى أنها ستساعد في محو الأمية الرقمية.

وقال توفيق، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين: من الضروري تهيئة النشء على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتعظيم الاستفادة منها في كل الأمور الحياتية؛ بداية من التعليم ووصولًا إلى الحياة العملية.

وأشار توفيق إلى أن الاهتمام بالتعليم في ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة يدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية أن تكون المبادرة في محو الأمية الرقمية، كما يجب أن ينعكس على المناهج التعليمية لما يسهم في التأهيل لفرص العمل وفقًا لمتطلبات السوق من الوظائف الجديدة.

النائب حسانين توفيق لجنة التعليم والاتصالات مجلس الشيوخ وزارة التعليم العالي

الخبر التالى:

الأزهر يطلق فعاليات برنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" بمحافظة بورسعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
653

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

511

متعافون اليوم

296929

إجمالي الإصابات

16970

إجمالي الوفيات

250304

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا