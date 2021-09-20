"طالب رقمي".. "اتصالات الشيوخ" تشيد بمبادرة "التعليم العالي" لاستغلال التكنولوجيا الحديثة في التعليم

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، بأهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "طالب رقمي"، مشيرا إلى أنها ستساعد في محو الأمية الرقمية.

وقال توفيق، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين: من الضروري تهيئة النشء على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتعظيم الاستفادة منها في كل الأمور الحياتية؛ بداية من التعليم ووصولًا إلى الحياة العملية.

وأشار توفيق إلى أن الاهتمام بالتعليم في ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة يدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية أن تكون المبادرة في محو الأمية الرقمية، كما يجب أن ينعكس على المناهج التعليمية لما يسهم في التأهيل لفرص العمل وفقًا لمتطلبات السوق من الوظائف الجديدة.