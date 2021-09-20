السعودية تدعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي

الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (د ب أ):

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمة له في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الاثنين، إن المملكة ملتزمة بسياستها الوطنية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في المجالات المختلفة، ويشمل ذلك المشروع الوطني للطاقة الذرية.

وأكد وزير الطاقة إن المملكة تتعاون بشكل وثيق مع وكالة الطاقة الذرية في تطوير هذا المشروع.

وأضاف أن المملكة تشدد على التزام الدول بمعاهدة منع الانتشار النووي مع الحفاظ على حقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية واستثمار ثرواتها الطبيعية في ظل بيئة آمنة من التهديدات النووية.

وقال إن المملكة تطالب المجتمع الدولي بتحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل عمليا للأسلحة النووية لتحقيق بنود المعاهدة.

وأعرب وزير الطاقة عن قلق المملكة حيال عدم التزام إيران وعدم شفافية برنامجها النووي.

وشدد على أن المملكة تؤكد ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط بما يقتضي ضرورة التعامل مع الخطر النووي الإسرائيلي الذي يهدد أمن الشرق الأوسط والعالم أجمع.