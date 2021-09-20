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السيسي يستقبل وزير دفاع اليمن.. والرئاسة تعلن التفاصيل

02:15 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
السيسي يستقبل وزير دفاع اليمن.. والرئاسة تعلن التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الفريق ركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة السفير اليمني بالقاهرة محمد علي مارم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الدفاع اليمني نقل تحيات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الرئيس، مثمناً علاقات التعاون بين مصر واليمن في كافة المجالات خاصة على الصعيدين العسكري والأمني، كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر وكأكبر دولة عربية في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكداً سيادته موقف مصر الثابت بدعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني وانفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، مشددا على أن تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهداً لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف.​

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير دفاع اليمن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية محمد زكي

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