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"الصحة النفسية" تنفذ برنامجًا جديدًا للخدمة المجتمعية للمراهقين

01:32 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
"الصحة النفسية" تنفذ برنامجًا جديدًا للخدمة المجتمعية للمراهقين

جانب من اللقاء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تنفيذ برنامجها الجديد "بساطة" والمصمم خصيصا كخدمة مجتمعية للمراهقين.

وقالت الأمانة في بيان اليوم، إن البرنامج يهدف لمساعدة المراهقين لأقرانهم ودعمهم ومساندتهم، ضمن فعاليات عام الصحة النفسية للمراهقين وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبحضور الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية.

وأوضحت الأمانة أنه تم تدريب 42 من المراهقين المتطوعين على تحقيق أهداف هذا البرنامج من خلال ورشة عمل تخللها عدد من الأنشطة العملية، حيث شارك المراهقين في عمل فيديوهات توعية عن ما تدربوا عليه والتى تتضمن القدرة على التعبير، والاستماع، ومناقشة الأدوار داخل المجتمع، وترتيب العلاقات مع الآخرين، والقدرة على التعبير عن المشاعر.

الخدمة المجتمعية للمراهقين الأمانة العامة للصحة النفسية برنامج بساطة مساعدة المراهقين

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