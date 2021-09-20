مصدر بـ"الكهرباء" يكشف تفاصيل اتفاق مصري- جنوب سوداني لتصدير الطاقة الكهربائية

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بارز بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن اجتماعات ولقاءات عُقدت على مدار الفترة الماضية بين مسؤولين مصريين وجنوب السودان؛ بهدف دراسة احتياجات جنوب السودان من الطاقة الكهربائية اللازمة له من خلال قيام الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بأعمال الربط، وكذلك التصدير.

وكشف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أنه يجري حاليًّا دراسة إنشاء خط ربط كهربائي معها، مرورًا بدولة السودان والمرتبطة مع مصر في الوقت الحالي، بالإضافة أيضًا لدراسة قدرة الخط واحتياجات الجانب السوداني من الطاقة الكهربائية.

وأضاف المصدر أن الخط سيفيد أيضًا دولة السودان الشقيقة؛ لأنه سيمر بالشبكة السودانية، ومن الممكن أن تحصل السودان على رسوم مرور للطاقة عبر شبكاتها الكهربائية، كما ستتم دراسة تلك العوامل.

وأوضح المصدر أن الوزارة تقوم حاليًّا بزيادة قدرة خط الربط مع السودان من 80 ميجاوات حاليًّا إلى 300 ميجاوات، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من زيادة قدرة الخط خلال الربع الأخير من عام 2022.

ومن المقرر أن يصل إجمالي قيمة تكلفة زيادة قدرة خط الربط مع السودان إلى نحو 450 مليون جنيه؛ خصوصاً أن مصر تمتلك قدرات وفائضًا ضخمًا يمكنها من تلبية احتياجات عدد من الدول المجاورة، خصوصًا الإفريقية، كما تخطط للربط مع السعودية وقبرص واليونان ودول الخليج خلال العقد الحالي.

وأكد المصدر أنه تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية لها من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها، والتي تعاونت مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الدراسات المطلوبة.

وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية وتسليمها إلى الجانب الجنوب سوداني في ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينة واو بحضور المسؤولين الحكوميين والفنيين وممثلي المجتمعات المدنية بالولاية وبعض الشركات الاستثمارية في شهر فبراير 2015.

يُذكر أنه تم إعداد دراسات جدوى إنشاء سد واو متعدد الأغراض بجنوب السودان، ويقع المشروع على نهر سيوى، أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال، وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة واو بجنوب السودان، ويهدف إلى توليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه في الري التكميلي لنحو 30- 40 ألف فدان.