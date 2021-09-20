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لتميزهم في التنفيذ.. وزير الري يكرِّم العاملين بالمشروع القومي لتأهيل الترع -صور

11:26 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
لتميزهم في التنفيذ.. وزير الري يكرِّم العاملين بالمشروع القومي لتأهيل الترع -صور

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية

كتب- مصراوي:

كرَّم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، عددًا من المهندسين والعاملين بإدارة التوسع الأفقي بغرب الدلتا وإدارة ري القليوبية من المشرفين على أعمال تأهيل الترع؛ نظرًا للجهد المبذول منهم، وارتفاع معدلات التنفيذ في العمليات المشرفين على تنفيذها خلال الشهور الماضية، وبأعلى درجة من الكفاءة.

وصرَّح عبد العاطي بأن تكريم العاملين في هذا المشروع القومي يهدف إلى تشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد؛ لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات إنجاز عالية، مع مراعاة ضبط الجودة، نظرًا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الري بسهولة إلى نهايات الترع، وحسم شكاوى المزارعين، بخلاف المردود البيئي والحضاري والجمالي للمشروع.

ونوه وزير الري بأن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترعًا بأطوال تصل إلى ٩٠٥٩ كيلومترًا حتى تاريخه، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل ٢٥٧٤ كيلومترًا، وأن المستهدف من هذا المشروع القومي هو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٠ ألف كيلومتر، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة كل العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة؛ لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مع إجراء كل الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.

محمد عبد العاطي وزير الري المشروع القومي لتأهيل الترع شكاوى المزارعين

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