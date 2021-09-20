انتظار المركبات بالشوارع.. توضيح مهم من محافظة القاهرة بشأن تطبيق قانون السايس

كتب- محمد نصار:

قال اللواء إبراهيم عوض، متحدث محافظة القاهرة والسكرتير العام المساعد، إن قانون انتظار المركبات في الشوارع والمعروف إعلاميا بقانون السايس لم يطبق حتى الآن.

وأصاف عوض، لمصراوي، الاثنين، أن القانون لم يطبق إلا في أماكن الساحات القديمة التي تتبع المحافظة.

وتابع متحدث القاهرة: القانون لم يطبق إلا في أماكن الساحات القديمة.

وبسؤاله عن تطبيق القانون على الشوارع الرئيسية والميادين، قال: الأماكن القديمة كانت مؤجرة بالفعل كساحات انتظار ومعملناش جديد.

وبشأن تحصيل رسوم من المواطنين مقابل انتظار سياراتهم أمام منازلهم، أفاد: مفيش حاجة اسمها تحصيل رسوم شوارع أسفل العمارات.. كل ده ممنوع.