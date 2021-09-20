محافظة القاهرة: اقتربنا من إزالة 50% من عزبة أبوقرن.. ونقل 1655 أسرة حتى الآن

كتب- محمد نصار:

صرحت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بأن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبوقرن بحي مصر القديمة قد أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من إزالة (٦٤٤) عقارا وإخلاء (١٦٥٥) أسرة من أصل ٤٧٥٠ أسرة مقرر تسكينهم بمدينة معا، لافتة إلى اقتراب نسبة تنفيذ أعمال الإزالة من 50% وأن الأعمال تجرى دون توقف وعلى قدم وساق.

يأتي ذلك تأكيدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الإسراع والإنجاز والسير بخطى سريعة للانتهاء من إزالة عزبة أبوقرن العشوائية في الوقت المحدد لذلك والمصنفة ضمن العشوائيات غير الآمنة.

وأكدت أن ما يجرى حاليا من إزالة للمناطق العشوائية يعد تحقيقا للمساواة الاجتماعية من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، وعلى رأسها تحسين جودة حياة المواطن والعيش في منطقة لائقة وسكن كريم متوفر به جميع الخدمات الاجتماعية.

وأشارت إلى أنها تولي كل الاهتمام لهذا الملف الهام والخاص بتطوير المناطق العشوائية حيث إن المشروعات السكنية الجديدة المخصصة لسكان العشوائيات تهدف إلى أن تبني إنساناً صالحاً وتنقل المواطنين إلى حياة أخرى.

يأتي ذلك على غرار ما تم تنفيذه في منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة عين الحياة، والإزالات للعشوائيات التي كانت موجودة بها، وافتتحها الرئيس خلال الاحتفال بنقل موكب المومياوات إلى متحف الحضارة.

جدير بالذكر أن الخطة الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الفسطاط ومحاور العمل بها وما تتضمنه من مخططات للتطوير، تشتمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع عين الحياة، بالإضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط، الذي يستهدف إنشاء حديقة مركزية في قلب القاهرة كالتي يتم إنشاؤها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مساحة تقترب من الـ ٥٠٠ فدان، تحتوي على جميع العناصر الترفيهية والخدمية لقاطني القاهرة الكبرى، وصولاً لتغيير وجه هذه المنطقة بالكامل.