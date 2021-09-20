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وزير الإسكان يبحث مخططات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي بالعلمين الجديدة

10:49 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
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كتب- مصراوي:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً، لبحث مخططات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي الواقعة شرق مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور ممثلى الجهات المعنية، ومسئولى الوزارة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربى، وتنميتها بأفضل السبل، بما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بما يسهم فى إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.​

وزير الإسكان العلمين الجديدة عاصم الجزار تنمية أراضي

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