الرئيس السيسي يستقبل وزير دفاع الجمهورية اليمنية
10:20 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
كتب- مصراوي:
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، الفريق الركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير دفاع الجمهورية اليمنية الفريق الركن محمد علي المقدشي اليمن الفريق أول محمد زكي
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