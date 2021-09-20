الرئيس السيسي يستقبل وزير دفاع الجمهورية اليمنية

كتب- مصراوي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، الفريق الركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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