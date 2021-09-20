توجيه الرئيس بدعم وحماية العاملين في الفنون وتطوير هيئة التأمين الاجتماعي يتصدر عناوين الصحف

القاهرة-(أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين.

وأبرزت صحف (الأخبار) و(الأهرام) و(الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم، بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرهما، التي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصة العاملين في القطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة، ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل من أجل توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد في تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثا متميزا لمصر في المنطقة والعالم، وجعلتها منارة للفن والإبداع.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين، والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، التي تضم جميع الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني، سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي من أجل تحسين الضمان الاجتماعي، ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلا عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أيضا محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث وجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة، لما لها من دور حيوي في تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما في ذلك الارتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة، وكذلك استكمال الإطار التشريعي، وتطوير مقار الهيئة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المؤمن عليهم، وتحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي والربط الآلي مع جميع الجهات الحكومية.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على توجّه وزير الخارجية سامح شكري، صباح أمس، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرّح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة شكري ستتضمن المشاركة في عدد من الأنشطة واللقاءات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي، فضلًا عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

وأضاف أن وزير الخارجية سيلتقى على هامش مشاركته عددا من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية سيعقد أيضًا خلال زيارته لنيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلا عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة، كما تستهدف لقاءات شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.

وألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على اختتام فعاليات التدريب المصري ــ القبرصي (بطليموس 2021) الذي تم تنفيذه على مدى عدة أيام في إحدى القواعد العسكرية بقبرص، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين الصديقين.

تضمنت المراحل الأولى من التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين، تحقيق الدمج والتجانس بين القوات وتنسيق الجهود لتنفيذ كل المهام التدريبية والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة، والتدريب على تبادل الخبرات في مجال الإسعافات الأولية.

كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمي المختلفة، وكذلك التدريب على عملية اقتحام بؤرة إرهابية في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر المسلحة.

وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة على تبادل واكتساب المهارات القتالية والتكتيكات، خاصة في تنفيذ جميع المهام التدريبية المكلفين بها.

يعد «بطليموس 2021» الأول من نوعه بين القوات الخاصة لكلا البلدين، مما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

وتناولت صحيفة (الجمهورية) إطلاق الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، أمس، بمحافظات (الغربية والمنيا والإسماعيلية)، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى لقاح كورونا في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين.

تنتقل الحملة اليوم إلى محافظات (دمياط، أسيوط، وبورسعيد) وغدا الثلاثاء إلى (المنوفية، السويس) وبغد غد الأربعاء إلى (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان).

على جانب آخر، أعلنت الوزيرة، إجراء المسح السمعي لمليونين و18 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة، خلال 3500 وحدة صحية في جميع المحافظات.

وتم تحويل 119 ألفًا و345 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، كما تم تحويل 11 ألفًا و363 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الصحة والسكان، استقبال 546 ألفًا و400 جرعة «أسترازينيكا» من لقاحات فيروس كورونا مقدمة من الحكومة الفرنسية، وذلك ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استقبال تلك الشحنة على دفعتين وصلت إحداهما الجمعة الماضية والأخرى أمس الأول، وأكد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، مشيرا إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من اللقاح سوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم البالغ عددها 781 مركزًا موزعة على مستوى الجمهورية.​