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رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الأوقاف خطيبًا للجمعة المقبلة في البحيرة

04:00 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الأوقاف خطيبًا للجمعة المقبلة في البحيرة

الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي

كتب- محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، بأداء خطبة الجمعة المقبلة بمحافظة البحيرة، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.


ومن المقرر، أن ينقل التليفزيون المصري والإذاعة شعائر صلاة الجمعة وموضوعها" المواساة في القرآن الكريم "، من محافظة البحيرة.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو "المواساة في القرآن الكريم"، مطالبة الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبتين الأولى والثانية عن عشر دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف خطبة الجمعة البحيرة

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