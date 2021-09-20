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"أفريقية النواب" تشيد بحرص الأزهر على إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في غينيا الاستوائية

03:00 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
"أفريقية النواب" تشيد بحرص الأزهر على إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في غينيا الاستوائية

النائب رزق جالي نصر الله

​​كتب- نشأت علي:

أشاد النائب رزق جالي نصر الله وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في لقائه مع السفير حداد الجوهري في غينيا الاستوائية، خاصة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية، لتأهيل دعاة الدين والأئمة داخل غينيا الستوائية للدراسة في الأزهر الشريف.

وثمّن جالي، في بيان له اليوم الأحد، تأكيد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن برنامج تدريب الأئمة بأكاديمية الأزهر يؤتي ثمارًا طيبة، في رفع كفاءة الأئمة، وتدريبهم على التعامل مع القضايا المستجدة.

لجنة الشئون الأفريقية مجلس النواب مراكز تعليم اللغة العربية غينيا الاستوائية الأزهر الشريف

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