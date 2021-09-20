​​​"مصرللطيران" الناقل الرسمي لملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، قيامها بدور الناقل الرسمب، لملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التامين، والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين وإعادة التأمين، في الفترة من 19-22 سبتمبر الجاري، حيث يهدف المؤتمر إلى جولة جديدة من تنسيق دعم الجهود على المستوي الإقليمي والعالمي بصناعة التأمين وإعادة التأمين، وقدرة صناعة التأمين على المواجهة بسبب وباء كورونا واستعراض فرص ما بعد "كوفيد-19".

وأعلنت مصر للطيران، تنفيذ كافة تسهيلات السفر اللازمة بمطاري القاهرة وشرم الشيخ للمشاركين في الملتقى، حيث من المتوقع أن يشارك أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم، يمثلون كبرى شركات التأمين وشركات الوساطة العالمية، وأعضاء الاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وخبراء التأمين الدولية والجهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالتأمين.