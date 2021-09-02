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ارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن نشاط للرياح على البحر المتوسط

11:39 م الخميس 02 سبتمبر 2021
ارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن نشاط للرياح على البحر المتوسط

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، أن غداً الجمعة يشهد نشاطا للرياح على مسطح البحر المتوسط تتراوح سرعتها بين 15 : 20 عقدة وترتفع على إثرها الأمواج لتصل إلى 2 متر.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ومن المتوقع أن يسود الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بجانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

البحر المتوسط الهيئة العامة الأرصاد الجوية الرياح الأمواج

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