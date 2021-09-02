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​"غرفة السياحة" تناشد السعودية بفتح باب العمرة أمام المصريين

11:26 م الخميس 02 سبتمبر 2021
​"غرفة السياحة" تناشد السعودية بفتح باب العمرة أمام المصريين

العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بمراجعة الإجراءات التي اتخذت لتأمين المعتمرين وسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة، مؤكدة استعدادها لتنفيذ كل ما يرونه ضروري لإعادة تشغيل رحلات العمرة من مصر.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة الدينية برئاسة علي المناسترلي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالأسكندرية والبحيرة و مطروح.

وأشارت الغرفة إلى أنه قد حان الوقت للسماح برحلات العمرة من مصر، خاصة بعد الإنتهاء من التعاقد مع شركة تأمين تقوم بتأمين المعتمر المصري بصورة كاملة من حيث الحصول علي اللقاح المعتمد للسفر، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إجراء تحليل PCR المطلوبة سواء في مصر أو في المملكة وتغطية رد مبلغ العمرة للمعتمر في حالة عدم سفره بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت غرفة شركات السياحة: وهذا وبعد التوصيات التي نتجت عن اجتماع لجنة السياحة الدينية أصبحت الأمور طيبة في كل ما قد يكون سبب لتعطيل السفر إلى العمرة.

العمرة موسم العمرة السعودية شركات السياحة بالإسكندرية غرفة السياحة

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