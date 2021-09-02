​التموين: شراء 63 ألف طن زيت خام لتأمين الاحتياطي حتى فبراير 2022

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين، تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 63 ألف طن زيت خام صب، منها 34 ألف طن زيت خام إنتاج محلي بالجنيه، و29 ألف طن زيت خام مستورد.

وقال بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى نهاية شهر فبراير 2022.

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