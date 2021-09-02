المترو يتراجع عن تعديل مواعيد القيام بالخط الثالث السبت المقبل

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة الفرنسية "RATP Dev mobility cairo" لإدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق (العتبة - عدلى منصور) أنه نظرًا لإلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية، والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل، الأمر الذي كان يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه العتبة في تمام السادسة صباحًا بدلًا من الخامسة والربع صباحًا.

أوضحت الشركة أنه بناء على قرار إلغاء الأعمال من قبل الشركة المنفذة سيتم قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه العتبة في المواعيد المعتادة الخامسة والربع صباحًا، ولا يوجد أي تعديل بمواعيد قيام القطارات ولا يوجد إغلاق لأي محطة من محطات الخط الثالث مؤكدين أن الخط الثالث يعمل بكامل طاقتة في الاتجاهين من محطة عدلي منصور حتى محطة العتبة.

وأضافت الشركة في بيانها أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الثالث مع الخط الثاني بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55م.

ونادت الشركة جمهور الركاب لإرسال الاستفسارات والإقتراحات التواصل معنا عن طريق الخط الساخن 19549.