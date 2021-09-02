الرئيس الفلسطيني يمنح اسم الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد النجمة الكبرى لوسام الثقافة

كتب- يوسف عفيفي:

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الكاتب الصحفي المصري الكبير الراحل مكرم محمد أحمد، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرًا لمسيرته الصحفية الزاخرة بالانجازات، ولجهوده في خدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الخميس، في مقر إقامته بالقاهرة، أسرة الكاتب الكبير الراحل، حيث تسلم الوسام نجله إيهاب وكريمته أمل.

ومنح الرئيس، الكاتب الراحل النجمة الكبرى تقديرًا لمسيرته الإعلامية المتميزة، حيث أمضى جلّ حياته بالعمل الإعلامي دفاعًا عن قضايا وطنه وأمته، لاسيما كتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة مراحل نضاله الوطني.