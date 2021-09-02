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مصادرة ٣٢ طن منظفات صناعية داخل شركة مخالفة في الجيزة

08:04 م الخميس 02 سبتمبر 2021
مصادرة ٣٢ طن منظفات صناعية داخل شركة مخالفة في الجيزة

مباحث التموين

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين شركة للمواد الكيماوية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وأمكن ضبط ٣٢ طن منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل شكائر وبراميل بدون مستندات، 6108 عبوان معطر جو مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وتبين أن المدير المسؤول عن الشركة كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مباحث التموين منظفات صناعية شركة للمواد الكيماوية بدون ترخيص

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