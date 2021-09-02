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"مشروعات هيئة التعمير": حصلّنا 500 مليون جنيه من مستحقاتنا لدى الغير

07:09 م الخميس 02 سبتمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحضور الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي.

وناقش الاجتماع، صباح اليوم الخميس، كل أعمال الهيئة ومتابعة جهودها خلال الفترة الماضية في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي والإيرادات وتحصيل مستحقاتها لدى الغير، وإنهاء إجراءات التقنين والتشابكات مع الهيئات الأخرى كما استعرض الاجتماع الأراضي المقترح ضمها لولاية هيئة التعمير.

وأكد القصير توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء الحصر التصنيفي ودراسات التربة بمنتهى الدقة للأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والوادي والتي يقوم بها فريق الخبراء والمتخصصين والباحثين من الوزارة والجامعات المصرية، نظرًا لأن الدولة سوف تنفق مئات المليارات من الجنيهات على هذه المشروعات والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة.

وشدد أيضًا على استخدام أساليب الري الحديثة في كل الأراضي ولاية الهيئة، وأكد الاهتمام برفع كفاءة الأصول التابعة لها وأيضًا تحصيل كافة مستحقاتها المالية لدى الغير.

ووجه وزير الزراعة، بسرعة حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع هيئة التعمير وبتشكيل لجنة لحل التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى التابعة للوزارة، كما وجّه بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين وتحرير عقود المنتفعين الذين سددوا مستحقاتهم.

وأكد محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة حصلت حوالي 500 مليون جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من مستحقاتها لدى الغير.

السيد القصير وزارة الزراعة مشروعات هيئة التعمير هيئة التعمير والتنمية الزراعية

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