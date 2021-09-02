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أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري في أغسطس

05:33 م الخميس 02 سبتمبر 2021
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كتب- محمد سامي:

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني لرفع معدلات الأداء والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث في المحافظات، نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الفعاليات المميزة خلال شهر أغسطس.

حيث تم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي بورسعيد والمنوفية بكافة أجهزتهم التنفذية ومديريات الأمن للوقوف على مدى جاهزيتهم واستعدادتهم لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة، بحضور عدد من طلاب جامعتي (بورسعيد - المنوفية).

وعلى جانب أخر نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة لأعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تنظيم زيارة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لقاعدة الإسكندرية البحرية.

وفي مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي تم عقد العديد من دورات التربية العسكرية لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة على المنصات الإلكترونية للجامعات، نظرًا لظروف جائحة كورونا حيث حصل 84641 طالبًا على دورة التربية العسكرية بنجاح.

وعرفانًا بتضحيات الشهداء قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الذكية لرفعة شأن مصرنا الغالية.

قوات الدفاع الشعبي القوات المسلحة المصرية الكوارث بورسعيد المنوفية

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