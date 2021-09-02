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انطلاق فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" بمشاركة 21 دولة

05:24 م الخميس 02 سبتمبر 2021
انطلاق فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" بمشاركة 21 دولة

التدريب المشترك النجم الساطع 2021

كتب- محمد سامي:

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" الذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر الجاري في قاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 21 دولة.

وألقى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدول المشاركة، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" الذي يعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمي لما يتضمنه من حجم القوات المشاركة.

وأعرب مدير التدريب من الجانب الأمريكي عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها للنجم الساطع 2021 وعلى حفاوة الاستقبال والضيافة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة.

وأعرب قادة القوات المشاركة عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، آملين أن تحقق تدريبات النجم الساطع 2021 أهدافها المخططة بما يعزز علاقات التعاون العسكري بين جيوش الدول المشاركة.

وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادًا لبدء فعاليات التدريب.

النجم الساطع 2021 قاعدة محمد نجيب العسكرية المنطقة الشمالية العسكرية القوات المسلحة المصرية

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