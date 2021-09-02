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ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك للقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب

05:21 م الخميس 02 سبتمبر 2021
ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك للقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب

التدريب المصري الأمريكي المشترك للقوات الخاصة لمكا

كتب- محمد سامي:

في إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات العسكرية، نفذت عناصر من قوات المظلات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب (SOF03) وعناصر من قوات الصاعقة المصرية التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب (SOF06) مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات المظلات وقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

وأظهرت مراحل التدريب المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية.

وتمثل التدريبات أهمية كبرى في مجال تبادل ونقل الخبرات بين القوات الخاصة لمصر والولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لأنه يوفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة تساهم في رفع مستوي الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين.

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