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فاصل مداري يتقدم شمالا.. سحب متوسطة وأمطار على مناطق متفرقة تزداد قوتها الأيام القادمة

05:00 م الخميس 02 سبتمبر 2021
فاصل مداري يتقدم شمالا.. سحب متوسطة وأمطار على مناطق متفرقة تزداد قوتها الأيام القادمة

الطقس

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفاصل المداري يتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر مرة أخرى خلال فصل الصيف.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أن ذلك يؤثر بكتلة جنوبية رطبة على مناطق من جنوب الصعيد والمجرى الملاحي وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابعت: يؤدي إلى تكون سحب متوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة تزداد قوته خلال الأيام القادمة. ​

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