شعراوي يبحث مع "حياة كريمة" و"الوطنية للتدريب" خطة برنامج تطوير الريف المصري

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع وفد من مؤسسة حياة كريمة وممثل للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي المشرف على برنامج تطوير الريف المصرى بالوزارة والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة وعدد من مسئولي الوحدة بالوزارة ومؤسسة حياة كريمة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إشراك المواطنين وفتح حوار مجتمعي أثناء وضع خطط المشروعات التنموية في المراكز والقرى المستهدفة في المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة".

وأشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون والتنسيق الذى يتم بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة لمتابعة تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصري بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، في ظل الانتشار الكبير لكوادر وعناصر "حياة كريمة" بجميع المحافظات المستهدفة، كما أشاد بالتعاون القائم خلال الفترة الحالية بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب في رفع كفاءة وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات وعدد من البرامج التدريبية الأخرى بالتعاون بين الوزارة والأكاديمية والمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتي تتخطى استثماراتها حوالى 700 مليار جنيه وتساهم في تغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.

وقال اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تستعد خلال الفترة الحالية بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة لإطلاق وتنفيذ أكبر برنامج تدريبي شامل لتأهيل كوادر الإدارة المحلية بالمراكز والوحدات القروية على التخطيط التشاركي للمرحلتين الثانية والثالثة لبرنامج تطوير الريف المصري بهدف وضع خطط تنموية للمراكز التي سيتم استهدافها خلال العامين الماليين المقبلين تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين ، وتضمن التكامل بين مكونات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

وأضاف " شعراوى " أن هذا البرنامج يستهدف تدريب حوالي ١٧ ألف من كوادر الإدارة المحلية بمختلف مستوياتها ومنسقي مؤسسة حياة كريمة في حوالي ١١٦ مركز إداري موزعة على ١٩ محافظة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التعاون المقترح بين الوزارة والأكاديمية والمؤسسة يستهدف أيضاً التحضير والتجهيز لإطلاق أكبر عملية حوار مجتمعي تستهدف مراكز المرحلتين الثانية والثالثة بحيث يتم وضع الخطط التنموية في هذه المراكز بنهج تشاركي ، وإجراء حوارات مجتمعية في كل قرية بهدف التعرف على المشروعات التي يراها المواطنين مهمة لحياتهم اليومية و تنفيذها وكذا البناء على الثقة التي تولدت لدي المواطنين منذ إعلان السيد رئيس الجمهورية عن برنامج تطوير الريف المصري الذي سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات .

كما تطرق اللواء محمود شعراوى إلى أهمية مكون التنمية الاقتصادية في إطار برنامج تطوير الريف المصرى ، مؤكداً على أهمية التعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة في خلق فرص عمل مستدامة لمواطني وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية وفي كافة مراكز المبادرة .

كما استعرض وزير التنمية المحلية لبعض التجارب الناجحة التي تقوم بها الوزارة الآن من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج لدعم التكتلات الاقتصادية الواعدة بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية التي تعمل وتنسق فيها الوزارة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارتي التخطيط والتجارة والصناعة وكذا الدعم الذي يقوم به صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لتوفير فرص عمل للمواطنين في القرى المستهدفة، وأشار الوزير إلي مبادرات الوزارة المتعلقة بدعم الحرف التراثية واليدوية ومساندة العاملين بها من خلال منصة أيادي مصر التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير فرص التسويق الالكتروني لتلك المنتجات والرواج الاقتصادي لها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توفير حوالي ٥٢ ألف فرصة عمل مؤقتة من خلال برنامج تطوير الريف المصري في الأشهر الماضية وسوف يزيد هذا الرقم خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يتم الاستعانة بالعمالة المحلية والمقاولين المحليين في تنفيذ المشروعات.

وشدد شعراوى على أهمية أن يشعر مواطنى القرى المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة بنتائج المبادرة خاصة عن طريق تمكينهم الاقتصادى وتوفير فرص عمل مستدامة لهم ليشعروا بجدوى الاستثمارات التي ضختها الدولة فى قطاعات البنية التحتية والخدمات.

ومن جانبهم أشاد وفد مؤسسة حياة كريمة بالدور المهم الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية والمحافظات فى برنامج تدريب الريف المصرى ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة والتنسيق القائم بين الوزارة والمحافظات وشباب مؤسسة حياة كريمة على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، والتعاون الذي تم بين الجانبين خلال الفترة الماضية فيما يخص مبادرة " التصالح حياة " وكذا توفير بعض المساعدات والتدخلات التي قامت المؤسسة بالتنسيق لها مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى.

كما أشار ممثل الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى مستوى التنسيق والتعاون الجيد القائم بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية لتدريب الصف الأول والثانى بالمحليات وسكرتيري عموم المحافظين وعدد من البرامج الأخرى، مشيرًا إلى استعداد الاكاديمية لتوفير كافة المتطلبات والبرامج التدريبية للكوادر المحلية المستهدفة فى المرحلتين الثانية والثالثة لمبادرة حياة كريمة .

وخلال اللقاء تم استعراض المقترح الخاص بالبرنامج التدريبي التخطيطى لكوادر الإدارة المحلية حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارة والمؤسسة والأكاديمية لإعداد البرنامج في صورته النهائية خلال الشهر الجاري وكذا الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك للتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة .​