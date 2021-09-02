بالأرقام.. تعديل تركيب عدد من القطارات بعربات محسنة

تعديل تركيب عدد من القطارات بعربات محسنة

كتب- مصراوي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطارات بعربات محسنة "تحيا مصر"، وذلك في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة وتماشياً مع توجهات القيادة السياسية من أجل سكك حديد جديدة بنهاية 2021.

وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الآتي:-

أولا: اعتبارا من يوم 4/9/2021 تعديل تركيب القطارات أرقام 534/543/548/557 ركاب طنطا/ منوف/ القاهرة/ كفرالزيات بعدد 7 عربات تحيا مصر وفقاً لجدولهم الحالي.

ثانيا: اعتبارا من يوم 5/9/2021 تعديل تركيب القطارات أرقام 538/551 ركاب كفر الزيات/ منوف/ القاهرة/ طنطا بعدد 7 عربات تحيا مصر وفقاً لجدولهم الحالي.