غدا.. مصر للطيران تسير 88 رحلة دولية تقل 12 ألف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، رحلاتها إلى 88 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 12 ألف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل 68 رحلة دولية إلى كل من (عمَان، تورنتو، دبي، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، مدريد، لارنكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابست، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، واشنطن، إربيل، أديس أبابا، مسقط، برشلونة)، و17 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 12 ألف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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