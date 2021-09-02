بالتعاون مع الصحة.. الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك تنظم حملة لتلقي لقاح كورونا

كتب- مينا غالي:

نظمت الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك حملة للتطعيم للوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وذلك لجميع العاملين بالكنيسة وأسرهم على أن تكون الجرعة الثانية في الـ 23 من شهر سبتمبر الجاري.

من جانبه أرسل سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، خطاب شكر موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمساعدتها الكنيسة في تنظيم حملة التطعيم وذلك للحد من انتشار وباء كوفيد ولاسيما قبل بداية العام الدراسي.

وتراعي كافة الكنائس الأسقفية الإجراءات الاحترازية اللازمة واتباع إرشادات وزارة الصحة، إذ وضعت الكنيسة بعض التعليمات والضوابط لإقامة الصلوات داخل كنائسها فلا يسمح بالدخول نهائيًا بلا كمامات ويتم قياس درجة الحرارة عند الدخول بالإضافة لتوفير المطهرات للمصلين وتطهير وتعقيم الكنيسة قبل وبعد العبادة بالإضافة للجلوس في مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي بين المصلين حيث تناشد الكنيسة الأسقفية شعبها ملاحظة أي أعراض تظهر عليهم قبل حضور الصلوات وما إذا كان يستوجب ذلك البقاء في المنزل.​