ممثلو الصحف العالمية من "فاكسيرا": مصر أصبحت حائط صد أفريقي ضد الأوبئة

كتب- مينا غالي:

أشادت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية بالقدرات العلمية والتكنولوجية والبشرية الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال تصنيع وإنتاج اللقاحات، خاصة بعد إنشاء مصانع إنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر والتي ستبدأ الإنتاج في شهر نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها الآن "حائط صد" لحماية شعبها وشعوب القارة الأفريقية في مواجهة الأوبئة، وخاصة وباء كورونا.

جاء ذلك بعد جولة قام بها مراسلو وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية في مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة أمام الإعلام بما في ذلك وسائل الإعلام الأجنبية للاطلاع المباشر والميداني على القلاع الإنتاجية والصناعية والمشروعات الكبرى التى يتم تشييدها في أنحاء البلاد، واستجابة لطلبات العديد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في مصر، فقد قامت الهيئة العامة للاستعلامات بتنظيم جولة ضمت نحو 68 من مديري مكاتب وكالات الأنباء ومراسلي محطات التلفزيون والصحف والمواقع الإخبارية الدولية الكبرى، حيث شملت الجولة زيارة مصانع إنتاج اللقاحات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، والتي يجرى إنشاؤها بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك مصنع إنتاج اللقاحات بمنطقة العجوزة بالجيزة، والذى ينتج حاليا لقاحات الحماية من وباء " كورونا " المستجد إلى جانب الأنواع الأخرى من اللقاحات.

وأشار "رشوان"، إلى أن مراسلي وسائل الإعلام الدولية أبدوا إعجابهم بالمستوى المتطور والذي يتبع أحدث نظم الإنتاج والجودة العالمية.

وفي نهاية الجولة التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالمراسلين في لقاء موسع بمصنع "فاكسيرا" بالعجوزة، تناولت فيها أهمية مصانع إنتاج اللقاحات في مصر، والقدرات الكبيرة لتوفير احتياجات مصر وأفريقيا والشرق الأوسط من اللقاحات، الأمر الذي يجعل مصر مركزاً إقليمياً مهماً لانتاج المستحضرات الحيوية واللقاحات.

واستقبل وفد الصحافة الدولية في المصنعين كل من، الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، والدكتور محمد حسان مساعد وزير الصحة، حيث قدما شرحاً وافياً عن المصنعين والقدرات العلمية والإنتاجية من مختلف أنواع اللقاحات.

كما قام المراسلون بتصوير كافة مراحل إنتاج اللقاحات، وأجروا عدة لقاءات جماعية ومنفردة مع رئيسة الشركة والمسؤولين والخبراء العاملين بها.