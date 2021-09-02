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الجيزة: غلق وتشميع 6 محال غير مرخصة بحي جنوب الجيزة

01:35 م الخميس 02 سبتمبر 2021
الجيزة: غلق وتشميع 6 محال غير مرخصة بحي جنوب الجيزة

غلق وتشميع 6 محال غير مرخصة بحي جنوب الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن حي جنوب الجيزة نفذ حملة لمراجعة تراخيص المحلات بمنطقتي المنيب والقصبجي.

وبحسب بيان اليوم، أسفرت الحملة، عن غلق وتشميع 6 محال لإدارة نشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة شملت أنشطة "كوافير رجالي، مخبز طباقي، بيع سجاد، بيع بن، مطعم".

يأتي ذلك استمرارا للحملات التي تشنها المحافظة بجميع الأحياء والمراكز والمدن للتصدي للمحال غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة .

تشميع محال تراخيص المحلات جنوب الجيزة

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