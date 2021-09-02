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وزير الثقافة: تكريم الشارقة للمبدعين المصريين يحفز على مزيد من الإبداع

12:18 م الخميس 02 سبتمبر 2021
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كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن انعقاد ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، في القاهرة، يأتي باعتباره مبادرة ثقافية جديدة لتكرس دعائم مشروع الشارقة الثقافي في الوطن العربي.

وأضافت عبد الدايم: تأتي هذه المبادرة اليوم لتثمن دور المثقفين المصريين والعرب، لأنها تعد حافزا ودافعا لمزيد من التألق والعطاء.

وأكملت: مما يزيد من سعادتنا أن يأتي تكريم الشارقة اليوم باعتباره التكريم الثاني لأدباء مصريين خلال فترة قصيرة، بعد أن تم تكريم المترجم سيد إمام في أوبرا دمنهور، مطالبة بضرورة اختيار الملتقى لأدباء من السيدات خلال الفترة المقبلة.

وقالت عبد الدايم: إن تكريم أربعة أدباء يعكس قيمة الإبداع المصرى فى الوطن العربى ويؤكد الريادة الحضارية للوطن.

جدير بالذكر أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، اختار كل من الشاعر درويش الأسيوطي والأدباء سعيد نوح، سمير المنزلاوي، مصطفى نصر لتكريمهم اليوم في المجلس الأعلى للثقافة.

يُشار إلى أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور سلطان بن محمد القاسمى رئيس المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتكريم الشخصيات التى ساهمت فى خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية.

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ملتقى الشارقة التكريم الثقافي

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