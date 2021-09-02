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بأيدي براعم الفن.. معرض عن تداعيات كورونا اليوم

07:30 ص الخميس 02 سبتمبر 2021
بأيدي براعم الفن.. معرض عن تداعيات كورونا اليوم

الناقد التشكيلي هشام قنديل

يفتتح الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون- جاليري ضي، معرض (براعم الفن تتخطى أزمة كورونا)، اليوم الخميس، في قاعة جاليري ضي الجديدة بشارع الأحرار بالمهندسين على مدار يومين.

يُشارك في المعرض أربعين فنان وفنانة من أعمار مختلفة؛ خمس سنوات إلى ثمانية وعشرون عامًا، إذ نسجوا مائة وخمسين لوحة بعد جهد ومثابرة على مدار نحو عامين، بتوجيه الفنانة التشكيلية سلوى نور الدين التي وظفت طاقاتهم الإبداعية.

‎ويستعرض المشاركون أفكارهم الإبداعية عن تداعيات أزمة كورونا من عزلة وافتقاد للمشاعر الإنسانية الدافئة، فيما خُصصت بعض الأعمال لتكريم الأطباء وشخصيات مشهورة.

تشمل الأعمال المشاركة المدارس والاتجاهات الفنية؛ مثل التكعيبية والتأثيرية والسريالية والتجريدية.

أتيليه العرب معرض براعم الفن أزمة كورونا هشام قنديل

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