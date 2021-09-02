Masrawy logo white

تنسيق داخلي.. تحويل معهد وردان للسكة الحديد من متوسط إلى عالي

07:00 ص الخميس 02 سبتمبر 2021
تنسيق داخلي.. تحويل معهد وردان للسكة الحديد من متوسط إلى عالي

معهد وردان للسكة الحديد

كتب- أسامة علي:
قال المهندس طه رجب، مدير معهد السكة الحديد للتكنولوجيا بوردان، إنه جار إنهاء الإجراءات لتحويل معهد وردان من معهد متوسط إلى معهد عالي.

وأضاف "رجب"، لمصراوي، أنه من المقرر انتهاء الإجراءات قريبًا والحصول على موافقة وزارة التعليم العالي، ليتحول المعهد من متوسط "دراسة عامين" إلى معهد عالي بنظام دراسة 4 سنوات.

وعن موقف الطلاب الذين انهوا دراستهم في المعهد هذا العام، أكد رجب، أنه سيتم إجراء اختبارات وتنسيق داخلي للراغبين في استكمال الدراسة، بينما سيتم تعيين باقي الطلاب في هيئة السكة الحديد.

ولفت مدير معهد وردان، إلى أنه سيتم زيادة عدد المقبولين بالمعهد هذا العام إلى 200 طالب، وسيكون هناك خيار أمام الطلاب الجدد إما بانتهاء الدراسة عند العام الثاني والحصول على شهادة مؤهل متوسط أو الحصول على مؤهل عالي واستكمال الدراسة لمدة 4 سنوات.

اقرأ أيضا:

لطلاب الثانوية والدبلومات.. تعرف على شروط القبول بمعهد وردان للسكة الحديد
masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2020/8/7/1847969

معهد وردان للسكة الحديد معهد متوسط معهد عالي وزارة التعليم العالي

الخبر التالى:

اليوم.. "الأوقاف" توزع 16 طن لحوم أضاحي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا