بحضور البابا تواضروس .. تكريم الأوائل والمتفوقين في الإسكندرية

طولها 18 مترًا ووزنها 380 طنًا.. خبير آثار يطالب بعودة المسلة المصرية

كتب- مينا غالي:

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية حفل تكريم متفوقين وأوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات الأجنبية والجامعات والدراسات العليا بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الآباء الأساقفة الأحبار نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه ونيافة الأنبا أيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية ونيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع شرق الإسكندرية و القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.