والدها رفض استلامها.. تحرك حكومي لإنقاذ طالبة تفترش الرصيف بالبحر الأحمر

كتب- أسامة علي:

وجهّت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بإنقاذ فتاة عشرينية وطالبة جامعية تفترش الرصيف في أحد شوارع محافظة البحر الأحمر.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، تعامل فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة البحر الأحمر مع الفتاة، وأجرى دراسة حالة لها وتبين إنها تدعى "ريهام ر." تبلغ من العمر 24 عامًا، طالبة جامعية؛ تركت منزل والدها وتفضل الوجود على أرصفة الشوارع خاصة في البحر الأحمر وتعاني من بعض الاضطرابات النفسية.

وحرر فريق التدخل السريع المحلي محضر شرطة برقم 4791 لإثبات الواقعة وتم التواصل مع والدها، لكنه رفض استلامها، وعرض الفريق المحلي بالبحر الأحمر تقريرها على النيابة العامة لإيداعها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبي عليها، وعند اعتماد التقرير الطبي تبين أنها واعية ومدركة للزمان والمكان، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة بالمحضر رقم 4791 لسنة 2021 إداري، إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها.

ونسق فريق التدخل السريع المركزي لإيداعها دار معانا لإنقاذ إنسان بالهرم بالتعاون مع فريق التدخل السريع المحلي، لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي الشكاوى بلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي المأوى والرعاية والحالات الإنسانية على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة التضامن الاجتماعي.

