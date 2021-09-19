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رئيس "نظافة القاهرة": راتب عامل النظافة يصل لـ3 آلاف جنيه في الشهر

10:29 م الأحد 19 سبتمبر 2021
رئيس "نظافة القاهرة": راتب عامل النظافة يصل لـ3 آلاف جنيه في الشهر

عمال النظافة

(مصراوي):

أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن عامل النظافة موظف بالدولة وله مكافآت وعلاوات، مضيفًا أن راتب عامل النظافة يصل إلى 3 آلاف جنيه في الشهر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، عبر برنامج "90 دقيقة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة على فضائية المحور: "عندي عامل نظافة يعمل جنايني وبعد الظهر في فرن عيش، وبالليل مكوجي، وعايش في شقة إيجار 2000 جنيه".

وطالب الشرشابي بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى بالاتصال على الخط الساخن 15264، لافتًا إلى أن هناك تحسنًا شديدًا في منظومة النظافة بالعاصمة، خاصة مع بدء التعاون بين الشركات الجديدة ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة القاهرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، حقيقة وجود متسولين بملابس عمال النظافة، مشددًا على أنهم ليسوا تابعين للهيئة.

عمال النظافة راتب عمال النظافة إيهاب الشرشابي هيئة النظافة والتجميل

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